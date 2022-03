Bmw Group ha presentato i propri veicoli per le forze dell'ordine

ROMA - BMW Italia, nei giorni scorsi, presso il BMW Roma Urban Store di Roma in via Barberini, in collaborazione con i responsabili di BMW AG, ha organizzato un'esposizione dei propri veicoli in allestimento speciale dedicati all'impiego da parte delle forze dell'ordine. Questo evento, che ha coinvolto rappresentanti delle forze dell'Ordine e della Pubblica Amministrazione, è stato rivolto alla presentazione della più recente offerta di prodotto che nasce direttamente in fabbrica con gli equipaggiamenti speciali necessari per il servizio da parte delle Autorità, come ad esempio gli impianti di segnalazione acustica e luminosa o la predisposizione per la radio di servizio. In occasione dell'evento, sono stati presentati sei prodotti speciali. La BMW R 1250 RT-P, che è un'icona storica tra le motociclette in dotazione alle Autorità. L'enduro BMW F 850 GS-P che si distingue per la sua versatilità nell'impiego su strada e in fuori strada. La cross over BMW F 900 XR-P, che si basa sulla efficace F 900 XR lanciata da BMW Motorrad nel 2020 e rappresenta una novità assoluta in allestimento speciale. Il nuovissimo scooter elettrico BMW CE 04-P, che prima ancora del suo lancio commerciale sul mercato viene presentato già in versione speciale di servizio. Due le automobili in esposizione, a rappresentare le possibilità di allestimenti speciali da fabbrica. La BMW Serie 1, che per l'occasione è stata allestita oltre che con gli equipaggiamenti speciali necessari, con una doppia livrea a rappresentare una ipotetica configurazione per la Polizia Italiana e una per l'Arma dei Carabinieri. La BMW X5 Protection VR6, che è una versione di protezione, ossia blindata, di questo SAV caratterizzato da prestazioni e dinamica di guida superiori anche in questo allestimento speciale. . tvi/com 18-Mar-22 16:21