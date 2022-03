Ucraina, bombe su Kiev e vittime in un centro commerciale

KIEV (UCRAINA) - Mariupol non si arrende. Anche di fronte alle richieste russe per la consegna della città ucraina assediata, che si trova nel sud-est del paese, Kiev vuole resistere. Intanto prosegue l'offensiva nel giorno numero ventisei del conflitto in Ucraina. In particolare, ieri il ministero della difesa russo aveva proposto un cessate il fuoco e l'apertura di corridoi umanitari ma la proposta è apparsa più come una richiesta di resa. Nella lettera, le autorità russe hanno chiesto, tra l'altro, alle unità delle forze armate ucraine, "ai battaglioni di difesa territoriale e ai mercenari stranieri di cessare le ostilità, deporre le armi e ritirarsi nei territori controllati da Kiev utilizzando corridoi umanitari concordati" e di cancellare le "precedenti istruzioni che obbligavano i combattenti a sacrificarsi e diventare 'martiri di Mariupol'". Mosca aveva insistito per avere una risposta entro le cinque di questa mattina, ora locale. Kiev, quindi, ha respinto le richieste russe. Secondo Kyiv Independent, il vice primo ministro Iryna Vereshchuk ha risposto affermando che la "resa non è un'opzione". "Non possiamo parlare - ha detto Vereshchuk all'Ukrainska Pravda - di consegna delle armi. Abbiamo già informato la parte russa. Ho scritto: 'Invece di passare il tempo su 8 pagine di lettere, aprite un corridoio'". Nel frattempo a Kiev, a seguito di un bombardamento, si è verificato un incendio in uno dei centri commerciali nel distretto di Podolsk. Ci sarebbero diverse vittime e feriti ma finora il sindaco della capitale, Vitali Klitschko, sul suo canale Telegram, ha confermato la morte di una persona. Nella regione di Sumy, a causa di un attacco aereo russo, si è verificata una perdita di ammoniaca dall'impianto chimico di Sumykhimprom, secondo quanto comunicato dal governatore dell'Oblast Dmytro Zhyvytsky, citato da Kyiv Independent. Si stima che l'area colpita sia a circa 2,5 chilometri dal sito, compresi i centri di Novoselytsya e Verkhnya Syrovatka. Sul fronte diplomatico, continuano i negoziati tra le parti e prosegue l'impegno dei leader occidentali. Dopo gli incontri previsti a Bruxelles con gli alleati Nato, i leader del G7 e dell'Ue, venerdì il presidente statunitense Joe Biden si recherà a Varsavia, in Polonia, per un incontro bilaterale con il presidente polacco Andrzej Duda. Nell'incontro si "discuterà di come gli Stati Uniti, insieme ai nostri alleati e partner - fa sapere in una nota la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki -, stanno rispondendo alla crisi umanitaria e dei diritti umani creata dalla guerra ingiustificata e non provocata della Russia contro l'Ucraina". Oggi è previsto un colloquio telefonico tra Biden e alcuni leader europei, tra cui il presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi. . ym/pc/red 21-Mar-22 08:41