Patuanelli "Costi Energia non sopportabili, serve debito comune Ue"

ROMA - "Credo che come l'Ue ha saputo affrontare in modo comune il problema della pandemia attraverso il Next Generation Eu, ovvero debito comune europeo, allo stesso modo oggi il vero tema e' il costo dell'energia e credo che anche questa volta debba e prevalere il senso comune e debba essere messa a disposiIone un'altra tranche di debito comune europeo". Lo ha detto il ministro delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli, a RTL 102.5. "Nell'agricoltura il costo delle materie prime non è più sopportabile, le imprese da sole non possono farcela", ha aggiunto. . tan/pc/red 21-Mar-22 09:25