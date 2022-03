Godere della primavera grazie ai filtri antipolline Opel

TORINO - Con l'arrivo della primavera che è iniziata ieri, 20 marzo, le persone che soffrono di allergie iniziano a sentire i sintomi dovuti al risveglio della natura. Chi si muove in una Opel può evitare questi effetti e vivere meglio questo splendido periodo dell'anno. Da oltre 20 anni tutte le Opel sono dotate di serie di vari sistemi di filtraggio: con filtro antiparticolato originale Opel oppure con filtri a carbone attivo. Nella tradizione della casa automobilistica tedesca ci sono principalmente filtri combinati al carbone attivo. Questi sono costituiti da due strati e pertanto non solo possono trattenere il particolato al di fuori degli interni, ma filtrano anche gas come ozono e odori, grazie al carbone attivo. Ancor meglio, il polline viene eliminato quasi al 100%, in modo che i possessori di vetture Opel sia nuove che usate possano respirare a pieni polmoni durante la guida. "La qualità del filtro combinato a carbone attivo supera gli standard di mercato in numerose aree e in alcuni casi soddisfa anche i requisiti per i filtri antiparticolato per particelle fini", afferma Sandra Schmickler, Product Manager. Il materiale filtrante è idrorepellente, il che gli impedisce di congelarsi in inverno o di diventare un ricettacolo per batteri. Nonostante le elevate prestazioni del filtro, viene garantita una buona permeabilità all'aria. Il filtro dovrebbe essere cambiato una volta all'anno. In molti casi, il filtro combinato a carbone attivo può anche essere modificato per aggiornarlo su modelli Opel più vecchi come la Calibra o la Vectra C. La modifica può risultare un po' complicata ed è quindi meglio eseguirla presso un punto di assistenza Opel. In generale, con un'alta concentrazione di polline, si dovrebbe guidare solo con i finestrini chiusi. Ciò favorisce anche la sicurezza stradale: se gli automobilisti devono starnutire più spesso, aumenta il rischio di incidenti. È meglio informarsi preventivamente consultando il bollettino dei pollini, ad esempio, tramite il servizio meteorologico locale. Nelle prossime settimane inizieranno le allergie al nocciolo, così come al frassino e alla betulla. Durante l'estate, l'erba diventa un problema. Il raffreddore da fieno può affliggere chi soffre di allergie da marzo a ottobre. Gli automobilisti dovrebbero anche astenersi dai farmaci, perché i cosiddetti antistaminici possono provocare sonnolenza. I vestiti dovrebbero essere tolti in bagno, non in camera da letto e i capelli lavati la sera in modo che il polline non si depositi sul cuscino. Un risciacquo con comune sale da cucina al mattino e alla sera calma il naso irritato e un panno umido sugli occhi allevia il prurito. . tvi/com 21-Mar-22 16:12