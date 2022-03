Honda HR-V, il full hybrid autoricaricabile performante

ROMA - Arrivato in concessionaria da meno di un mese, il nuovo HR-V e:HEV Full Hybrid autoricaricabile, si è dimostrato superiore a quelli della concorrenza nei test effettuati in condizioni reali. Capace di generare una coppia massima di 253Nm e una potenza di 131 CV, nel pieno rispetto dell'ambiente e dei costi, il sistema ibrido di Honda è risultato più efficiente e fruibile di altri nei test eseguiti su un percorso predefinito di 116 km, con densità di traffico e tipi di strade differenti. Il sistema e:HEV ha superato di gran lunga un'auto equipaggiata con un sistema ibrido Mild Hybrid da 48 V, sistema sempre più diffuso sui nuovi modelli. L'avanzato propulsore ha garantito un vantaggio sui consumi medi di 1,1 l/100 km rispetto alla rivale, portando il margine a 4,5 l/100 km in ambienti urbani, evidenziando la vera flessibilità del sistema e:HEV. HR-V ha inoltre dimostrato un'efficienza paragonabile all'ibrido Plug-in di un costruttore rivale, evidenziando il proprio potenziale nei confronti di un sistema che al contrario del Full Hybrid e:HEV Honda, richiede un cavo esterno per la ricarica. HR-V ha infatti segnato un tempo totale di utilizzo della modalità EV simile a quello della rivale, riuscendo a superare il modello Plug-in del 3% per quanto riguarda il tempo totale in modalità EV nelle strade extra-urbane. Oltre che per l'avanzato Full Hybrid in dotazione, il nuovo HR-V si caratterizza per una linea da coupé, contraddistinta da una traiettoria netta che dal posteriore si slancia verso il frontale, creando un design semplice e moderno. Le dimensioni sono simili rispetto al modello precedente, con l'altezza del tetto che è diminuita di 20mm, l'altezza da terra che è stata portata a 188mm e i cerchi da 18" di serie su tutte le versioni. Il tutto per garantire un aspetto da SUV familiare ma con un carattere divertente e un'attitudine che infonde sicurezza. Sicurezza, che su HR-V di serie, con le tecnologie Honda per la sicurezza attiva e passiva progettate per rendere la guida più semplice e sicura. Su tutte le versioni è infatti disponibile Honda Sensing, la più completa gamma di soluzioni avanzate per la guida assistita della categoria. Il sistema prevede al centro del proprio funzionamento una nuova telecamera ad angolo più ampio e ad alta definizione, che migliora il campo visivo e il funzionamento notturno, aumentando la sicurezza in una serie di situazioni più complesse che possono accadere nella vita di tutti i giorni. A bordo si nota il grande spazio degli interni che posizionano HR-V ai vertici della categoria per comfort e praticità, anche grazie alle avanzate tecnologie presenti. L'intelligente assemblaggio dei componenti, che prevede tra le altre cose il posizionamento del serbatoio al centro della vettura, ha permesso ad Honda di mantenere i versatili Sedili Magici, che si abbattono o si sollevano a seconda delle esigenze per ottenere sempre la massima flessibilità. Inoltre, nel nuovo HR-V, è aumentato sensibilmente lo spazio per gambe (35 mm) e spalle, caratteristiche che unite ai nuovi sedili a materassino aiutano a limitare l'affaticamento nei viaggi più lunghi e ad aumentare il comfort nell'uso quotidiano. Il senso di connessione con il mondo esterno inizia da una visuale eccellente, ottenuta attraverso una serie di migliorie: una nuova posizione di guida, sollevata di 10 mm rispetto al modello precedente; la forma dei finestrini, pensata per far entrare quanta più luce possibile; la linea piatta del cofano e gli specchietti laterali, ora sono posizionati più in basso sulla portiera. Gli interni ricreano le sensazioni di robustezza e solidità tipica di un SUV, con rivestimenti in tessuti moderni e morbidi materiali. Il design interno, semplice e moderno, è riconoscibile dalla linea orizzontale del quadro comandi e dalle linee semplici e ordinate presenti in tutto l'abitacolo. Per scoprire il nuovo HR-V e prenotare una prova su strada, si può visitare il sito Honda.it . ads/com 22-Mar-22 16:56