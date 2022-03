Vaccino, Aifa "Sul secondo booster servono ulteriori approfondimenti"

ROMA - La Commissione Tecnico Scientifica (CTS) di AIFA ha iniziato il 24 marzo 2022 la valutazione dell'opportunità di una seconda dose booster dei vaccini contro il COVID-19 per particolari categorie di soggetti. Considerato il complesso dei dati disponibili, la CTS ha deciso che "sono necessari ulteriori approfondimenti, integrando le evidenze scientifiche internazionali con i dati di studi in corso in Italia", si legge in una nota. La CTS ha ribadito che "è essenziale il completamento del ciclo vaccinale seguito dalla dose booster già autorizzata". . sat/com 24-Mar-22 15:19