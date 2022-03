Moby, ok all'aumento di capitale, MSC entra con una quota di minoranza

MILANO - La famiglia Aponte e la famiglia Onorato hanno raggiunto un'intesa finalizzata ad un aumento di capitale in Moby Spa da parte del gruppo MSC. "Quest'aumento di capitale è finalizzato a saldare Tirrenia in A.S. per consentire l'immediato risanamento del gruppo Moby e nell'interesse dei suoi 6.000 lavoratori", si legge in una nota. Il gruppo MSC entrerà in Moby con una partecipazione di minoranza. . sat/com 24-Mar-22 21:20