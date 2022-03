Biden: Putin dittatore macellaio. Dura replica del Cremlino

WASHINGTON - Vladimir Putin è un "macellaio". Così il presidente americano Joe Biden durante l'incontro con i rifugiati ucraini a Varsavia, in Polonia.

Dopo aver visto il premier polacco e i ministri ucraini degli Esteri e della Difesa Biden ha incontrato i rifugiati ucraini a Varsavia. Le immagini mostrano il presidente americano al PGE Narodowy Stadium parlare e abbracciare un donna, e farsi dei selfie con dei bambini in braccio. "I bambini mi hanno detto di pregare per i loro papà, per i loro nonni tornati a combattere" in Ucraina, riferisce Joe Biden. Il presidente americano indossa i panni del 'Consoler-in-Chief' abbracciando e fermandosi a parlare con i rifugiati: "Siete coraggiosi", dice loro. "Non sono sicuro" che la Russia abbia cambiato la sua strategia in Ucraina, ha affermato Biden dopo che ieri il ministero della Difesa di Mosca ha annunciato che l'obiettivo prioritario è "il controllo del Donbass". "Ho visitato i rifugiati ucraini. Non c'è bisogno di parlare la stessa lingua per capire la girandola di emozioni nei loro occhi. Voglio ringraziare il mio amico, lo chef Jose Andres e la sua squadra, e voglio ringraziare la gente di Varsavia per aver aperto il loro cuore per aiutare", ha twittato il presidente Usa.