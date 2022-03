Opel Rocks-e Kargo, veicolo elettrico per le microconsegne

ROMA - Opel amplia la gamma dei modelli della propria Opel Rocks-e, il veicolo leggero a motore a zero emissioni, con una nuova versione per le consegne. Lunga 2,41 metri, larga 1,39 e alta 1,52, Opel Rocks-e Kargo offre un volume di carico flessibile di oltre 400 litri. Grazie a un diametro di volta di soli 7,20 metri, questo quadriciclo può manovrare anche nelle viuzze più strette. Assieme a una autonomia in modalità elettrica fino a 75 chilometri (WLTP), rende il primo esempio di SUM del costruttore tedesco (Sustainable Urban Mobilty) ideale per consegnare pacchi, pizze o medicinali, soprattutto nelle aree urbane. Opel Rocks-e Kargo sarà disponibile agli ordini inizialmente in Germania e nei Paesi Bassi e successivamente in altri paesi. Invece del sedile passeggero, ha un vano di carico modulare, separato dal posto guida da una parete verticale. Il guidatore può accedere agli oggetti riposti nel vano di carico attraverso la porta lato passeggero oppure direttamente dal proprio sedile. In quest'ultimo caso, la copertura orizzontale sopra il vano di carico viene semplicemente sollevata verso il finestrino. Se si prendono gli oggetti dalla portiera lato passeggero, la copertura può essere sollevata verso l'alto. Quando la copertura è nuovamente ancorata in posizione orizzontale, può portare fino a 40 chilogrammi di peso e può essere utilizzata anche come scrivania con superficie di lavoro antiscivolo. Per aumentare la flessibilità del vano di carico di Opel Rocks-e Kargo, si può togliere completamente la copertura e riporla dietro il sedile del guidatore. In questo modo si possono trasportare oggetti più grandi e più alti. Il piano di carico sul lato passeggero è anche regolabile e può essere bloccato all'altezza del sedile per creare due vani separati, oppure abbassato a livello del pianale. Analogamente alla versione passeggeri, il motore elettrico di Opel Rocks-e Kargo produce 6 kW/8 CV di potenza continua, con una potenza massima di 9 kW/12 CV, in fase di accelerazione. La batteria da 5,5 kWh si ricarica completamente in circa quattro ore da una comune presa domestica. Il cavo di ricarica da tre metri si trova sempre a bordo del veicolo e viene semplicemente estratto dalla portiera lato passeggero quando è necessario. Opel offre un adattatore per ricaricare presso le colonnine pubbliche. . ads/com 28-Mar-22 12:52