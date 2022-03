Elisa, sold out la prima data all'Arena di Verona a maggio

MILANO - A due mesi dall'appuntamento, sono già esauriti i biglietti per la prima data di Elisa all'Arena di Verona prevista per il 28 maggio, in occasione di Heroes Festival 2022. L'artista torna sul palco con tre grandi concerti in Arena, il 28, 30 e 31 maggio e come direttrice artistica dell'evento, quest'anno interamente dedicato al tema green. La prima serata ha già registrato il sold out. Durante i tre live, Elisa inviterà sul palco amici e colleghi con cui condivide la necessità di agire con urgenza a tutela del pianeta. E nell'occasione gli artisti, insieme al pubblico, saranno immersi nel grandioso scenario dell'Arena di Verona allestita per le tre serate a "Giardino della Musica". . mgg/com 28-Mar-22 19:32