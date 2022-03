Kia, Concept EV9 il Suv del futuro

ROMA - Concept EV9 rappresenta uno sguardo avvincente sulla direzione futura dei Suv per l'era della mobilità sostenibile. Concept EV9 combina in un'unica proposta un design d'avanguardia che ispira e stimola la riflessione, un abitacolo futuristico dai contenuti altamente innovativi e personalizzabili, abbinati ad un avanzato propulsore esclusivamente elettrico ad emissioni zero. Concept EV9 è solo il preludio di quanto Kia intende proporre nell'era della mobilità sostenibile. Concept EV9 evolverà in un modello che andrà in vendita già nel 2023 anche in Europa. Progettato sulla specifica piattaforma elettrica globale modulare (E-GMP) di Kia, Concept EV9 è un veicolo altamente flessibile e high-tech alimentato da un propulsore 100% elettrico ad emissioni zero di ultima generazione. Linee esterne contemporanee, evidenziate dalla forma alta e improntata alla spaziosità, fortemente orientate al futuro, si uniscono ad uno spazio interno dal carattere visionario accentuato da una dotazione tecnologica all'avanguardia. Esternamente tali proporzioni contraddistinguono l'immagine di generoso Suv con sedili disposti su tre file, caratterizzandolo come un veicolo potente, funzionale e pronto all'azione. Le proporzioni - basate su una lunghezza di 4.930 mm, una larghezza di 2.055 mm, un'altezza di 1.790 mm e un passo di 3.100 mm - conferiscono alla Concept EV9 una straordinaria presenza su strada. L'iconico frontale Tiger Face di Kia è stato reinterpretato per l'era della mobilità sostenibile e fa bella mostra di sé su Concept EV9. La nuova griglia di Concept EV9 esibisce un intricato display con motivo a nuvola di stelle, che, quando la vettura è parcheggiata, si cela dietro il pannello della carrozzeria. La superficie del cofano ospita pannelli solari, contribuendo a fornire parte dell'energia elettrica necessaria a Concept EV9, rappresentando una fonte di energia supplementare, utile quando non si è vicini a una stazione di ricarica. L'efficienza aerodinamica di Concept EV9 è ulteriormente incrementata dai mancorrenti retrattili sul tetto che, quando non sono in uso, si chiudono verso l'interno, incanalando il flusso d'aria in modo uniforme sul veicolo. I cerchi da 22 pollici dal design poligonale rafforzano l'aspetto geometrico e l'imponente presenza su strada di Concept EV9. Concept EV9 è stato curato nei minimi dettagli per offrire al conducente e ai passeggeri uno spazio interno che si trasforma man mano che l'esperienza di viaggio evolve. Il Suv ha tre modalità di configurazione dell'abitacolo che rispondono alle diverse situazioni ed esigenze di viaggio. Active Mode si usa quando Concept EV9 è in movimento, assicurando al conducente e ai passeggeri un'esperienza di guida ottimale. Le altre due modalità vengono utilizzate quando Concept EV9 non è in movimento. Pause Mode è la modalità volta a modificare lo spazio interno per trasformarlo in una first class lounge, offrendo agli occupanti la possibilità di interagire tra loro, godendo della luce che filtra dall'ampio tetto panoramico. I sedili possono essere ruotati per consentire agli occupanti seduti nella prima e nella terza fila di porsi uno di fronte all'altro, mentre i sedili della seconda fila si ripiegano, trasformandosi in tavolini. Enjoy Mode è la seconda modalità, sempre da usare da fermi, che trasforma l'abitacolo in uno spazio ricreativo attraverso la possibilità di ruotare tutte e tre le file di sedili, consentendo a tutti gli occupanti di godere dell'ambiente esterno, con il portellone aperto, comodamente seduti in prima fila. . ads/com 29-Mar-22 16:00