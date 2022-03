Mercedes-Amg SL, la roadster "2+2" dal cuore sportivo

ROMA - La nuova Mercedes-AMG SL è la riedizione di un'icona e torna alle sue radici con la classica capote in tessuto e il carattere sportivo che da sempre la contraddistingue. Con un design sensazionale, la tecnologia più moderna e l'eccellente comportamento su strada, Nuova Mercedes-AMG SL fissa nuovi standard nel segmento delle sportive di lusso. Le caratteristiche distintive del design della carrozzeria sono: passo generoso, sbalzi corti, cofano motore lungo, abitacolo arretrato con parabrezza molto inclinato e coda poderosa. Gli interni rielaborano la tradizione della prima 300 SL Roadster, traghettandola nell'età moderna.I materiali raffinati e la precisione delle rifiniture sottolineano l'ambizione ad offrire il massimo comfort. La conformazione della plancia, incluso il display centrale regolabile nella consolle centrale, è focalizzata sul conducente. Al tempo stesso, gli interni presentano una configurazione 2+2 completamente nuova, che garantisce più spazio e una maggiore funzionalità. I posti nel vano posteriore aggiungono praticità e possono ospitare persone fino a 1,50 metri di altezza. L'autotelaio è una struttura leggera in alluminio composito, costituita da uno spaceframe autoportante in alluminio. Questo tipo di costruzione garantisce la massima rigidità e crea quindi i perfetti presupposti per una dinamica di marcia precisa, un'ottima disposizione dei componenti e proporzioni sportive della carrozzeria. Perfettamente a proprio agio anche all'uso quotidiano, per la prima volta trasferisce la potenza alla strada con la trazione integrale. L'indole sportiva è rafforzata da soluzioni all'avanguardia, come l'assetto Active Ride Control AMG con sistema antirollio attivo, l'asse posteriore sterzante, i freni ceramici in materiale composito AMG ad alte prestazioni (a richiesta) o il sistema Digital Light con funzione di proiezione. Abbinato al motore V8 biturbo AMG da 4,0 litri, questo corredo tecnico garantisce un'esperienza di guida di altissimo livello. SL è un modello Performance Luxury, e in quanto tale è stato interamente sviluppato da Mercedes-AMG ad Affalterbach. In Italia la nuova SL sarà disponibile esclusivamente nella sua motorizzazione più potente, la SL 63 4MATIC+. Il V8 AMG con cui è equipaggiata eroga 430 kW (585 CV) e mette a disposizione una coppia massima di 800 Nm sull'ampia fascia di regime compresa tra 2.500 e 4.500 giri/min. L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in appena 3,6 secondi, la velocità massima è di 315 km/h. SL 63 4Matic+ è offerta in due versioni: Premium e Premium Plus, con prezzi a partire da 198.900 euro. . ads/com 29-Mar-22 16:03