Covid, Brusaferro "Siamo ancora in pandemia"

ROMA - "Il Cts è stato importante in questi due anni di gestione di pandemia, perché ha permesso di raccogliere intorno ad un tavolo le domande più importanti e le esperienze più diverse". A dirlo, a margine dell'ultima riunione del Cts il presidente dell'Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro. "Oggi però - aggiunge - siamo ancora nella pandemia contro la quale dobbiamo continuare a rispondere. In questo senso la rete di sorveglianza che vede il Ministero, tutte le regioni, le Asl e tutti gli operatori, è l'impegno che questo Paese continua a dare attraverso i suoi professionisti, i suoi organi centrali e periferici per rispondere a questa emergenza". . tai/sat/mgg/red 30-Mar-22 20:06