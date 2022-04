Red Hot Chili Peppers, esce il nuovo album con John Frusciante

MILANO - I Red Hot Chili Peppers pubblicano oggi il loro nuovo e il dodicesimo album in studio dal titolo "Unlimited Love". Per celebrare l'uscita dell'album, la band ha pubblicato il video del nuovo singolo "These Are The Ways". Unlimited Love segna il primo album con il chitarrista storico John Frusciante dal 2006 e il ritorno del produttore e collaboratore da lunga data Rick Rubin dal 2011 (30 anni di collaborazioni con Rubin!) con il quale hanno composto album leggendari come Blood Sugar Sex Magik (1991), Californication (1999), By The Way (2002) e Stadium Arcadium (2006). Ieri i RHCP hanno ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame, ritagliandosi un posto nelle strade della loro città natale a due passi dalla Amoeba Records e chiudendo Hollywood Blvd per l'evento. Amici come George Clinton e Woody Harrelson erano tra coloro che hanno parlato alla cerimonia. Quest'estate i RHCP lanceranno il nuovo tour a cui parteciperanno anche una serie di ospiti, a seconda della data. Il 18 giugno saranno in Italia al Firenze Rock. . mgg/com 01-Apr-22 16:42