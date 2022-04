Suzuki presenta la nuova Vitara Hybrid 1.5 140 Volt

TORINO - Suzuki presenta la nuova Vitara Hybrid 1.5 140V, ultima evoluzione del modello che nel 1988 inaugurò in Italia la categoria dei SUV compatti. Questa versione porta al debutto la motorizzazione ibrida 1.5 140V, che affianca l'apprezzata variante 1.4 48V. Con questo nuovo modello, il processo di elettrificazione della gamma Suzuki, iniziato nel 2016 con Baleno Hybrid, è giunto a completamento ed entra in una nuova fase. La tecnologia Suzuki hybrid 140 Volt che debutta con Vitara Hybrid 1.5 140V giocherà un ruolo sempre più importante nel prossimo futuro e sarà proposta anche su altri modelli, permettendo di rispettare le sempre più severe normative europee in materia di emissioni. É disponibile solo con cambio automatico AGS, sia con trazione anteriore sia con trazione integrale 4x4 AllGrip ed è proposta nell'unico esclusivo allestimento Starview. Il cuore della Vitara Hybrid 1.5 140V, è un inedito sistema di propulsione ibrido, completamente progettato in casa Suzuki. A comporlo sono il motore 5 DualJet K15C, il cambio robotizzato AGS, il modulo ibrido con motogeneratore MGU da 24,6 kW, alimentato da una batteria di trazione da 140V. Tutti questi componenti sono stati progettati e sviluppati da Suzuki per abbinare un livello di elettrificazione elevato, a peso e ingombri contenuti. L'architettura scelta dai tecnici di Hamamatsu consente ai vari elementi di interagire in maniera ottimale e di sfruttare al meglio le potenzialità del rinomato sistema di trazione 4WD AllGrip. Un pacchetto tecnico avanzato che assicura prestazioni eccellenti, un'efficienza energetica ottimale abbinato a un piacere di guida unico. Nelle partenze e nelle manovre a bassa velocità, ossia quando il motore termico sarebbe meno efficiente e consumerebbe di più, il sistema ibrido muove il veicolo con la sola trazione elettrica. Con la batteria completamente carica, in modalità elettrica è possibile raggiungere gli 80 km/h oppure coprire una distanza fino a 4,5 km. Quando viene raggiunta una velocità sufficiente, il motore elettrico lascia spazio a quello termico, rientrando "in gioco" per mantenere la velocità in fase di carico motore costante. Il motore termico e quello elettrico possono agire contemporaneamente. Ciò avviene durante le cambiate, come già anticipato, e quando il pilota accelera con decisione. In questo caso i due propulsori spingono all'unisono per garantire il massimo delle prestazioni. La generosa coppia fornita da entrambi rende gli spunti vivaci e la guida coinvolgente. Durante le decelerazioni più intense il motogeneratore provvede alla frenata rigenerativa e carica la batteria da 140V, un'operazione che svolge talvolta all'occorrenza anche a velocità costante, utilizzando un po' della potenza dal motore termico. VITARA HYBRID 1.5 140V è dotata di una modalità di guida ECO Mode che ottimizza consumi e massimizza l'efficienza. Questa funzione privilegia la trazione elettrica e rende le risposte all'acceleratore più graduali. Regola inoltre il climatizzatore in modo che assorba meno energia e imposta l'eventuale trazione integrale su Auto, il settaggio che comporta un minor carico per il motore termico. Per muoversi più agilmente fuori dall'asfalto questa versione può essere equipaggiata con la trazione integrale 4WD AllGrip Select, che mette a frutto gli oltre cinquant'anni di esperienza maturata da Suzuki nel campo dei 4x4. Agendo su un pratico comando sul tunnel centrale il pilota ha la possibilità di selezionare quattro diverse modalità: Auto, Sport, Snow e Lock. Ognuna di esse ripartisce la coppia tra i due assi secondo logiche differenti per offrire la motricità ideale in ogni situazione e per garantire il massimo del divertimento e della sicurezza, con consumi ed emissioni sempre contenuti. Nel rinnovato listino Vitara, gli allestimenti Cool e Top sono riservati alle versioni Hybrid 1.4 48V, mentre la nuova 1.5 140V è proposta nell'unico ricco allestimento Starview, che prende il nome dalla presenta del tetto panoramico apribile in vetro di serie. Per quest'ultimo la dotazione di serie è completa di tutto, l'unico optional è la vernice metallizzata. Vitara Hybrid 1.5 140V Starview ha un costo di 30.400 Euro (chiavi in mano, IPT esclusa) in versione 2WD e di 32.900 Euro (chiavi in mano, IPT esclusa) in versione integrale 4WD. Nella fase di presentazione, Suzuki promuove una campagna di lancio, che assicura vantaggi fino a 2.500 Euro in caso di permuta o rottamazione. . tvi/red 05-Apr-22 13:12