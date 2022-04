Alviti nuovo direttore generale Gemelli Medical Center

ROMA - Gianluca Alviti è il nuovo direttore generale di Gemelli Medical Center (GMC) S.p.A. S.B., la società benefit dell'Università Cattolica del Sacro Cuore che gestisce a Roma il Centro di Cure Palliative Villa Speranza, struttura accreditata con il Servizio sanitario rgionale e punto di riferimento nel settore. Alviti ha assunto l'incarico lo scorso venerdì 1°aprile. "Esprimo la mia gratitudine al Consiglio di Amministrazione di Gemelli Medical Center consapevole della responsabilità che mi è stata affidata di guidare l'ente nelle stimolanti sfide che ci attendono - ha affermato -. Dobbiamo lasciarci alle spalle il lungo periodo di pandemia, facendoci trovare pronti per essere protagonisti della ripresa e operando insieme per lo sviluppo e la crescita di GMC. Sono convinto che nella nostra società benefit vi siano i presupposti e le potenzialità per realizzare gli obiettivi che ci siamo prefissati". Alviti è stato direttore delle Partecipazioni della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e Consigliere di Amministrazione nelle strutture sanitarie partecipate dalla Fondazione. In precedenza, è stato Chief Financial Officer di Persidera SpA, società del Gruppo Tim all'interno del quale ha ricoperto numerosi incarichi manageriali. . fsc/pc/com 05-Apr-22 19:18