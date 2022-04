Spoticar, fino a 100 punti di controllo sui veicoli usati

TORINO - Spoticar, brand del gruppo Stellantis per il second hand, seleziona il miglior usato in circolazione e garantisce un elevato standard di sicurezza e manutenzione passando al setaccio ogni veicolo per individuare anomalie e situazioni da correggere. Offre un'ampia selezione di oltre 8000 auto usate per ogni categoria, tra cui sempre più modelli di ultima generazione sia elettrici che ibridi selezionate dalla rete ufficiale. Sono fino a 100 i punti di controllo che compongono la routine di verifiche che precedono la certificazione di ogni singolo veicolo. Una preparazione rigorosa del veicolo che si compone fin dai primi controlli sui parametri della centralina, alle luci e all'impianto frenante, per continuare con i controlli della linea di scarico, la carrozzeria e gli standard di inquinamento per arrivare alla sanificazione completa del veicolo. Per garantire un veicolo usato al pari del nuovo niente è lasciato al caso. Se da una parte un veicolo appena immatricolato offre evidenti garanzie sulle sue condizioni, dall'altra inevitabilmente l'usato pone una serie di riserve che abitualmente solo il tempo può sciogliere. Lo staff Spoticar, composto da professionisti specializzati, viene costantemente aggiornato sulle più recenti tecnologie che permettono di perfezionare i controlli anche di modelli elettrici e ibridi. La ricerca delle possibili anomalie non si ferma ai solo ai test diagnostici sui veicoli, ma sono sempre accompagnati da prove pratiche con lo scopo di verificare su strada le effettive condizioni in cui si trova il veicolo. Affidarsi a un marchio come Spoticar permette al cliente di avvalersi della vasta rete di supporto e consulenza di tecnici qualificati nel percorso di scelta e acquisto di un veicolo usato. L'impegno nel supportare i clienti nella scelta serena di un veicolo usato è tale che rilascia una garanzia che può raggiungere fino ai 48 mesi senza limiti di percorrenza, definita in base al tipo di vettura, propulsione, anno di immatricolazione e chilometraggio. . tvi/com 06-Apr-22 10:15