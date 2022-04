Dacia, serie limitata Duster Extreme per "viaggiatori seriali"

MILANO - Con un look inconfondibile e un design robusto e contemporaneo, la nuova serie limitata Duster Extreme di Dacia si conferma in linea con le esigenze dei clienti, anche grazie al buon rapporto qualità-prezzo sul mercato. Dacia infatti rende noto che che un cliente su due acquista Duster per il prezzo, mentre uno su cinque sceglie il modello per il suo design. Inoltre, la passione per l'outdoor accomuna molti acquirenti di Duster: il 23% dei clienti ama camminare all'aria aperta, il 12% utilizza regolarmente la bicicletta e il 9% si definisce un "viaggiatore seriale". Basata sul livello di allestimento Prestige, la serie limitata Duster Extreme si contraddistingue per l'estetica estremamente curata e per gli equipaggiamenti offerti. All'esterno, il nuovo Duster presenta inserti decorativi arancioni sulla calandra, le scocche dei retrovisori, le barre da tetto e il portellone del bagagliaio. I cerchi in lega neri conferiscono inoltre forza ed eleganza. Parole d'ordine sono grinta ed energia: la nuova serie è pensata per i clienti alla ricerca di avventura, nel tempo libero e nella vita quotidiana. All'interno, Duster Extreme dispone di sellerie specifiche in tessuto / TEP con cuciture e inserti arancioni sulle bocchette dell'aria, il bracciolo centrale, le maniglie delle porte e le modanature della consolle centrale. Per quanto riguarda gli equipaggiamenti, oltre a quelli già offerti dell'allestimento Prestige, come la climatizzazione automatica, Media Nav Evolution 8'' e la consolle centrale alta, Duster Extreme propone una soluzione di chiave Keyless Entry, due prese USB per i passeggeri dei sedili posteriori e la Multiview Camera. Il nuovo modello è offerto in una gamma completa di motorizzazioni, dedicate a tutti gli utilizzi conformi alla normativa Euro 6D Full: la motorizzazione diesel dCi da 115 cv a 2 o a 4 ruote motrici, la nuova motorizzazione TCe da 150 cv a due ruote motrici con trasmissione automatica EDC a 6 rapporti, e la motorizzazione bifuel benzina-GPL ECO-G 100 a due ruote motrici con trasmissione manuale a 6 rapporti. Il nuovo Duster Extreme è proposto in sei tinte di carrozzeria: Bianco Ghiaccio, Nero Nacré, Grigio Cometa, Blu Iron, Orange Arizona e l'esclusivo Grigio road. Sono già oltre 1.400 i clienti che hanno ordinato la serie limitata. Oltre il 55% di questi ha scelto la motorizzazione ECO-G 100, e un cliente su quattro la versione 4X4, rappresentando così il 60% dei clienti che hanno scelto la motorizzazione diesel. Infine, circa il 45% dei clienti è stato attratto dalla tinta Grigio road, proposta in esclusiva su questa serie limitata che mette in risalto i dettagli arancioni delle personalizzazioni. Il veicolo è disponibile in concessionaria a partire da aprile. Il Duster ha "democratizzato" la categoria dei SUV, con un'offerta che combina dettagli accattivanti da crossover e prestazioni da fuoristrada, raggiungendo oltre 2 milioni di vetture vendute dal 2010 in 44 paesi e più di 260mila in Italia. . sat/com 06-Apr-22 17:28