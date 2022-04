Nuova 500 affascina il Paese del Sol Levante

TORINO - La Nuova 500 è stata presentata alla stampa e alla rete distributiva giapponese. All'evento è intervenuto Olivier Francois, FIAT CEO e Global CMO Stellantis, attraverso un video messaggio da Casa 500, il museo che racconta passato e futuro, cultura e iconicità del gioiello più prezioso del marchio. Ad oggi metà delle Fiat 500 vendute sono ibride e l'altra metà elettriche: è un chiaro segno di quanto il modello sia al passo con i tempi e in linea con una mobilità sempre più sostenibile e rispettosa dell'ambiente. "Dopo i debutti in Israele e Brasile, ora tocca al Paese del Sol Levante accogliere la Nuova 500 nel suo cammino globale al di fuori dell'Europa - ha osservato Olivier Francois, CEO di FIAT e CMO globale di Stellantis -. In Europa Nuova 500 è la city car elettrica più venduta, in Italia è l'elettrica più venduta in assoluto, mentre in Germania è l'elettrica più venduta dopo la Tesla. E ora sono entusiasta di scoprire come sarà accolta in Giappone. Il mercato nipponico conta già oltre sessantamila, tra proprietari e appassionati, dell'iconica 500, anche nella versione Abarth. Una community in continua crescita che di certo apprezzerà l'evoluzione 100% elettrica e saprà valorizzarla anche nella casa dei colossi dell'ibrido". Progettata e costruita a Torino, Nuova 500 è bella, connessa, tecnologicamente avanzata, spiccatamente italiana e divertente da guidare. In più, unisce una propulsione 100% elettrica, che assicura sostenibilità ed efficienza, a uno stile italiano senza tempo, nato nel 1957, che continua ad affascinare milioni di fan nel mondo. Il suo successo è confermato dai 29 premi europei finora assegnati dal grande pubblico e dagli esperti dei media automobilistici, di design e del lifestyle. In Giappone, la Nuova 500 è proposta con un motore elettrico da 87 kW (118 CV) e una batteria Lithium-Ion con capacità di 42kWh. La gamma si compone di due allestimenti: Entry, nella versione berlina, e Icon sia per la cabrio sia per la berlina con interni premium. Cinque le livree disponibili: Celestial Blue, Ocean Green, Mineral Grey, Rose Gold e Ice White. La Nuova 500 è l'unica cabrio elettrica del mercato nipponico. . tvi/com 07-Apr-22 16:19