Isolata in Italia una nuova variante di Omicrom: è Xj

REGGIO CALABRIA - E' stata isolata per la prima volta in Italia, da un laboratorio di Reggio Calabria, una nuova variante di Omicron, chiamata Xj ed "equivalente a Xe". Validata dall'Istituto superiore di sanità (Iss), Xj è stata individuata da una struttura dell'Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria. La Xj sarebbe una ricombinazione delle sotto-varianti di Omicron BA.1 e BA.2 e finora era nota solo per un numero limitato di casi registrati alla fine del marzo scorso in Finlandia.