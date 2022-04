Nissan, nuovo prototipo impianto per produzione batterie a stato solido

YOKOHAMA (GIAPPONE) - Nissan presenta un nuovo prototipo di impianto per la produzione di batterie allo stato solido, situato all'interno del Nissan Research Center nella prefettura di Kanagawa. Nell'ambito del piano strategico a lungo termine Ambition 2030, Nissan lancerà un veicolo elettrico con batterie allo stato solido sviluppate internamente entro l'anno fiscale 2028. Inoltre, realizzerà una linea di produzione pilota presso il suo stabilimento di Yokohama nell'anno fiscale 2024, per la realizzazione di prototipi. Nissan ritiene che il costo delle batterie allo stato solido possa scendere a 75 dollari per kWh entro l'anno fiscale 2028 e a 65 dollari per kWh in seguito, portando alla parità di costo tra veicoli elettrici e veicoli a benzina. Si prevede che le batterie allo stato solido saranno una tecnologia rivoluzionaria per accelerare la popolarità degli EV. Infatti, queste batterie hanno una densità di energia circa doppia rispetto alle tradizionali batterie agli ioni di Litio, un tempo di ricarica significativamente più breve grazie a prestazioni di carica/scarica superiori e un costo inferiore per l'impiego di materiali meno costosi. Con questi vantaggi, Nissan prevede di utilizzare questa innovativa tecnologia in una vasta gamma di veicoli, compresi i pick-up, rendendo i suoi EV più competitivi. "Nissan è leader nella tecnologia di elettrificazione in virtù di una vasta attività di Ricerca e Sviluppo, che va dai materiali delle batterie a livello molecolare ai veicoli elettrici ad alte prestazioni. I nostri studi comprendono anche lo sviluppo di città che utilizzano i veicoli elettrici per lo stoccaggio di energia" ha dichiarato Kunio Nakaguro, Executive Vice President R&D. "L'esperienza e la conoscenza acquisite negli anni sono di aiuto nello sviluppo delle batterie allo stato solido. Le nostre divisioni di R&D e Produzione continueranno a lavorare insieme per utilizzare al meglio questo impianto prototipo e accelerare l'applicazione e l'arrivo sul mercato delle batterie allo stato solido". . tvi/com 08-Apr-22 15:24