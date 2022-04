Ucraina, Papa "Con la follia della guerra si torna a crocifiggere Cristo"

ROMA - "Quando si usa violenza non si sa più nulla su Dio. Si dimentica perché si sta al mondo e si arriva a compiere crudeltà assurde. Ciò lo vediamo nella follia della guerra, dove si torna a crocifiggere Cristo". Lo ha detto Papa Francesco nel corso dell'omelia a piazza San Pietro, in occasione della Domenica delle Palme. "Cristo - prosegue il Santo Padre parlando dei conflitti in Ucraina - è ancora una volta inchiodato alla croce nelle madri che piangono la morte ingiusta dei mariti e dei figli. È crocifisso nei profughi che fuggono dalle bombe con i bambini in braccio. È crocifisso negli anziani lasciati soli a morire, nei giovani privati di futuro e nei soldati mandati a uccidere i loro fratelli". . spf/vbo/r 10-Apr-22 11:32