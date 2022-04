L'esercito di Kiev: 'Pronti alla battaglia finale'

KIEV - L'esercito ucraino dice che si sta preparando per "la battaglia finale" nella città assediata di Mariupol. Decine di migliaia di persone sono morte a Mariupol, nella regione di Donetsk. Lo ha annunciato il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelenskyi durante il suo discorso davanti al parlamento della Corea del Sud, come riferisce Ukrinform.

Il presidente ucraino ha osservato che la situazione peggiore è attualmente a Mariupol, poiché la città è stata bloccata dalle truppe russe dal primo marzo. "Mariupol è distrutta. Ci sono decine di migliaia di morti, ma anche così i russi non fermano l'offensiva. Vogliono fare di Mariupol una città evanescente", ha detto Zelensky.

La Russia sta concentrando decine di migliaia di soldati per la prossima offensiva. Lo ha detto Zelensky parlando al Parlamento della Corea del sud, come riporta Bbc. Zelensky ha detto che la Russia non si fermerà finché non vi sarà costretta.

E Berlino avverte: "L'Ucraina ha bisogno di altro materiale militare, innanzitutto di armi pesanti", ha detto la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, a Lussemburgo, a margine del Consiglio europeo dei ministri degli Esteri. "Non è tempo di pretesti, ma servono creatività e pragmatismo", ha aggiunto. (ANSA)