MOTORI: JAGUAR F-PACE, ARRIVANO I SEI CILINDRI IBRIDI DA 300 E 400 CV

ROMA - Debutta la nuova gamma per la Jaguar F-Pace che porta in dote due nuovi modelli - le 300 Sport e 400 Sport - finiture più curate, e l'introduzione del sistema di controllo vocale Amazon Alexa su tutta la gamma. Disponibili con motori Ingenium sei cilindri, sia benzina che diesel, con tecnologia MHEV (Mild-Hybrid Electric Vehicle), le nuove versioni 300 SPORT e 400 SPORT si distinguono a colpo d'occhio grazie ai nuovi cerchi da 21 pollici Gloss Black, al Black Pack, ai vetri oscurati e alle barre del tetto Gloss Black. Uno sguardo all'abitacolo svela subito i sedili Performance in pelle Windsor. "Lo sviluppo dei nuovi modelli 300 SPORT e 400 SPORT ci ha dato l'opportunità di accentuare in modo discreto il design intrinsecamente assertivo e risoluto della F-PACE, offrendo al tempo stesso una prestanza su strada ancora più rassicurante. Splendidi materiali pregiati come la pelle Windsor, i tessuti scamosciati e le impiallacciature meticolosamente realizzate, rendono gli interni ancora più lussuosi. Insieme alle dinamiche e confortevoli prestazioni che le vetture sono in grado di offrire, le nuove F-Pace 300 SPORT e 400 SPort renderanno straordinario ogni viaggio" dice Adam Hatton, Exterior Design Director Jaguar. Oltre ai vetri oscurati e alle barre del tetto in Gloss Black, i cerchi da 21 pollici "Style 5105" completano la dotazione del Black Pack e presentano un distintivo design a cinque razze e una finitura Gloss Black. Fra gli optional i cerchi in lega forgiata da 22 pollici "Style 1020", disponibili su entrambi i modelli con due differenti finiture: Gloss Black con inserti Satin Black o Gloss Silver con inserti a contrasto. - (SEGUE). tvi/com 12-Apr-22 16:32