MOTORI: JAGUAR F-PACE, ARRIVANO I SEI CILINDRI IBRIDI DA 300 E 400 CV-3

Al posto di un convenzionale alternatore, il sistema MHEV dispone di un dispositivo BiSG (Belt integrated Starter Generator) per recuperare l'energia - solitamente persa durante le fasi di rallentamento e frenata - che viene immagazzinata in una batteria agli ioni di litio da 48V. L'energia recuperata viene successivamente ridistribuita per supportare il propulsore durante le fasi di accelerazione, migliorando la reattività e rendendo la funzione stop-start più silenziosa e reattiva. Il sei cilindri diesel Ingenium MHEV utilizza invece un avanzato sistema di sovralimentazione sequenziale, composto da due turbo a geometria variabile, che offrono una eccellente reattività ad ogni regime di percorrenza del motore. L'abbinamento con un sistema common rail piezoelettrico da 2.500 bar assicura prestazioni lineari con eccellenti consumi di carburante. Con una potenza di 300 CV e 650 Nm di coppia, questo motore consente alla 300 Sport di accelerare da 0 a 100 km/h in 6,4 secondi e di raggiungere una velocità massima di 230 km/h. Nonostante le prestazioni sportive, il consumo di carburante si attesta a 7,4 l/100km, mentre le emissioni di CO2 sono di 194 g/km. In gamma, oltre a queste unità sei cilindri, la F-PACE propone anche la motorizzazione plug-in hybrid P400e da 404 CV che, in modalità completamente elettrica, offre un'autonomia fino a 53 km con emissioni di CO2 a partire da 49 g/km e un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,3 secondi. - (SEGUE). tvi/com 12-Apr-22 16:32