Nuovo assetto dell'Ufficio Pubbliche Relazioni di Hyundai Italia

ROMA - Paolo Sperati, con effetto immediato, dopo due anni in prima linea nel team, intraprende una nuova sfida professionale all'interno di Hyundai, nel ruolo di Area Manager After Sales. Sperati si misurerà con l'esperienza nel field portando il suo valore aggiunto in attività chiave come il customer service e il customer care. Insieme al suo team ha portato il brand Hyundai a risultati record nel 2021 in termini di visibilità e copertura, contribuendo in maniera importante al raggiungimento delle performance di business. Marta Marchi, invece, viene nominata nel nuovo ruolo di Head of PR & Brand Development Section, in cui continuerà a coordinare le attività relative allo sviluppo del brand all'interno del dipartimento Marketing e Comunicazione, guidato dal Direttore Pier Paolo Greco. Marta Marchi resterà affiancata da Stefano Previdoli, nel suo incarico di PR & Communication Expert. . tvi/com 12-Apr-22 18:42