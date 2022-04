Ucraina, dall'Ue 3,5 mld ai Paesi membri per l'accoglienza dei rifugiati

BRUXELLES (BELGIO) - Per facilitare l'accoglienza dei rifugiati provenienti dall'Ucraina a seguito dell'aggressione russa, il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato oggi un atto legislativo che consente agli Stati membri di ricevere quest'anno un totale di 3,5 miliardi di euro supplementari in funzione del numero di rifugiati ospitati. L'atto introduce modifiche volte ad aumentare il prefinanziamento dell'iniziativa di assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d'Europa REACT-EU, uno dei programmi post-pandemia più importanti per rafforzare i fondi della politica di coesione e il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD). Concretamente il prefinanziamento che sarà versato nel 2022 a titolo di REACT-EU sarà aumentato dall'11% al 15% per tutti gli Stati membri e dall'11% al 45% per i paesi dell'UE in cui il numero di rifugiati provenienti dall'Ucraina superava l'1% della rispettiva popolazione alla fine del primo mese successivo all'invasione russa. Inoltre, l'atto introduce la possibilità di un costo unitario per persona per semplificare la mobilitazione dei fondi, il che consente di rispondere più efficacemente alle esigenze essenziali degli sfollati ucraini e di fornire loro un'assistenza di base. Queste modifiche mirano ad ridurre l'onere che grava sui bilanci pubblici degli Stati membri affinché questi ultimi possano gestire meglio questo afflusso di rifugiati. . sat/com 12-Apr-22 14:14