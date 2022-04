Artyom Severyukhin: "Volevo colpirmi il petto per ringraziare, ho sbagliato"

ROMA - Nel breve frame della premiazione della gara di Portimao, in Portogallo, si vede il giovane pilota sul gradino più alto del podio degli Europei juniores di kart che si batte il petto e poi saluta a braccio teso, scoppiando poi in risate. Sullo sfondo, le note dell’inno italiano. Ma Artyom Severyukhin vuole chiarire: "Volevo colpirmi il petto per ringraziare". Il 15enne pilota russo su Instagram: "Ho sbagliato, ma non avevo intenzione di offendere". (ANSA)