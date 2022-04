Energia, Giorgetti "Allo studio del governo ulteriori misure"

ROMA - "Il tema alimenta preoccupazione crescente anche in relazione al protrarsi della situazione di crisi, oltre ai rincari di energia e carburanti registriamo anche aumenti delle materia prime che hanno avuto degli impatti rilevanti. Il governo è intervento ripetutamente per affrontare la situazione, in particolare su energia e gas, le misure previste fino ad ora hanno rappresentato intervento di natura emergenziali che in alcune situazioni non sono sufficienti, tra queste la posizione di quei soggetti che pur non essendo formalmente energivori hanno un consumo elevato con un forte impatto sul costo di produzione, si stanno studiando ulteriori misure compensative di cui si discuterà nelle prossime settimane, immediatamente dopo la risoluzione del Def da parte delle Camere". Così il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, nel corso del Question Time alla Camera, sottolineando come "l'obiettivo del governo è porre in essere ogni misura idonea per salvaguardare il tessuto produttivo nazionale". . (Photo credit: agenziafotogramma.it) tan/sat/red 13-Apr-22 16:37