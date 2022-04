Battaglia a Mariupol,Kiev nega la resa

WASHINGTON - Joe Biden annuncia a Volodymyr Zelensky l'invio di altri 800 milioni di dollari di nuove armi e tira dritto sulle accuse di genocidio a Mosca. "Bucha, Mariuopol, Kramatorsk sono tutti esempi di violazioni dei diritti umani da parte della Russia in Ucraina", ha detto la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, a proposito dell'accusa di Joe Biden che Putin stia compiendo un genocidio.

"Il presidente parlava basandosi su ciò che ha visto, sulle atrocità compiute da Mosca". Nel nuovo pacchetto di armi Usa all'Ucraina ci sono anche dispositivi di protezione individuale contro armi chimiche. Nella lista figurano anche elicotteri Mi-17 e obici L'invio di mezzi di protezione contro armi chimiche è basato, ha ribadito il Pentagono, "sulle preoccupazioni che abbiamo da tempo che Mosca possa usare armi chimiche".

Una posizione, quella di Washingtoh, che ha provocato l'irritazione di Pechino e Mosca, mentre da Parigi il presidente Macron mette in dubbio l'utilità di una "escalation di parole" per porre fine alla guerra. Di parere diverso, invece, il premier canadese Justin Trudeau, che per la prima volta evoca il "genocidio" in Ucraina. "Questa non è una guerra, è terrorismo" ha infine sottolineato il presidente polacco Andrzej Duda in visita a Kiev.

A Mariupol, dice il sindaco della città, Vadym Boychenko la situazione umanitaria è davvero allo stremo. "I russi hanno distrutto gli ospedali e tutta la città. Questo è un genocidio. Finché resisteremo - sottolinea - resisterà anche l'Ucraina". E conferma il bilancio di "almeno ventimila" vittime civili e lo sforzo dei russi "di nascondere le prove delle atrocità commesse, utilizzando anche i forni crematori mobili".