Terremoti: scossa di magnitudo 4.2 sulla costa siracusana

SIRACUSA - Un terremoto di magnitudo 4.2 è avvenuto alle ore 3.34 nella zona di mare prospicente la costa Siracusana. Lo rende noto l'Ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, i cui rilevamenti collocano l'ipocentro a 33 km di profondità. Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose. Non è stata avvertita dagli abitanti la scossa di terremoto di magnitudo 4.2, con epicentro lungo la costa siracusana. A Siracusa e in provincia, da un primo sopralluogo, non si segnalano danni a cose. Ed al centralino dei vigili del fuoco non è arrivata nessuna telefonata. Sui social qualcuno scrive di essersi svegliato ma fortunatamente il sisma registrato dall'Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) non ha creato panico nè danni malgrado l'intensità, anche perchè si è verificato in mare a una profondità di 33 km. (ANSA)