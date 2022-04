Def, Orlando "Scostamento di bilancio? Nessuna strada esclusa"

TORINO - "Abbiamo messo in conto che le risorse individuate nel Def non siano sufficienti. Ragioneremo su come. Credo che nessuna strada sia esclusa. Si tratta anche di capire esattamente quali risposte comuni, se ci saranno, verranno a livello europeo". Così Andrea Orlando, ministro del Lavoro, arrivando al congresso Fim-Cisl a Torino, risponde alle ipotesi di uno scostamento di bilancio nei prossimi mesi. "In queste ore si stanno verificando le possibilità. Se non ci saranno, si tratterà di capire quali strade a livello nazionale si potranno intraprendere. Abbiamo messo nel conto il fatto che le risorse del Def sono solo una parte di ció che è necessario per far fronte alla situazione che si è venuta a determinare con la crisi causata dalla guerra" aggiunge. (Photo credit: agenziafotogramma.it) jp/trl/mgg/red 20-Apr-22 14:37