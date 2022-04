Arriva la MG5 Electric, la prima station wagon 100% elettrica

MILANO - Sarà presto anche negli MG Store italiani la nuova MG5 Electric, la prima station wagon 100% elettrica al mondo. L'auto familiare pratica e accessibile è disponibile con un equipaggiamento completo e la scelta di due livelli di allestimento e quattro colori di carrozzeria. Prezzo di lancio a partire da 31.050 euro per la batteria Standard Range in allestimento Comfort. La MG5 Electric è la prima station wagon 100% elettrica al mondo. Offre tutto ciò che ci si aspetta da una station wagon del segmento C in termini di praticità e funzionalità. Con una lunghezza di 4.600 mm, una larghezza di 1.818 mm e un'altezza di 1.543 mm, la station wagon ha un design pulito e linee filanti, offre interni spaziosi per ospitare comodamente tutta la famiglia, con 27 vani portaoggetti distribuiti nell'intero abitacolo. Allo stesso tempo, la MG5 Electric è estremamente confortevole e funzionale grazie al suo generoso bagagliaio di 479 litri, che può essere ampliato fino a 1.367 litri abbattendo i sedili posteriori (60/40). La praticità della MG5 Electric è ulteriormente rafforzata dalla capacità di traino di 500 kg, dalla possibilità di rimorchio di 50 kg di carico verticale (es.: portabiciclette agganciato posteriormente) e dal carico sul tetto di 75 kg, adatto, per esempio a un box portabagagli. È disponibile con una batteria da 61,1 kWh (Long Range) e una rassicurante autonomia di 400 km (WLTP). Le ruote anteriori sono azionate da un motore elettrico che produce 115 kW (156 CV) e 280 Nm di coppia. La versione Standard Range con una batteria da 50,3 kWh e 320 km di autonomia (WLTP) sarà disponibile successivamente. In questo caso, il motore elettrico produce 130 kW (177 CV) e 280 Nm. Entrambe le varianti della batteria offrono prestazioni interessanti e una velocità massima di 185 km/h. Inoltre, entrambe le versioni Standard e Long Range offrono la possibilità di ricarica trifase in un punto di ricarica pubblico (CA) fino a 11 kW. Entrambe sono anche in grado di gestire la ricarica rapida CC fino a 87 kW, per caricare la batteria fino all'80% in circa 40 minuti. È offerta con una scelta di quattro colori di carrozzeria (Dover White, Pebble Black, Diamond Red e Medal Silver) e due livelli di allestimento: Comfort e Luxury. La versione Comfort offre una dotazione di serie molto ricca che comprende il climatizzatore con filtro dell'aria PM2.5, fari e luci posteriori a LED, sedili anteriori riscaldati, sistema di ausilio al parcheggio, cluster digitale da 7", volante multifunzione rivestito in pelle, cerchi in lega da 16", ingresso senza chiave e molto altro. Di serie anche un elevato standard di sicurezza che con MG pilot raggruppa nove sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), come l'Adaptive Cruise Control, il Front Collision Warning con frenata automatica d'emergenza, il Lane Keep Assistance e il Traffic Jam Assistance. La versione Luxury combina l'equipaggiamento della versione Comfort e in più presenta la telecamera di parcheggio a 360 gradi, lo specchio interno antiabbagliante, il sedile del guidatore regolabile elettricamente con supporto lombare, i rivestimenti in ecopelle e i cerchi in lega da 17". - foto ufficio stampa MG Motor Italy - . tvi/com 21-Apr-22 15:40