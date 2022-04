Ucraina, Zelensky: Putin rifiuta tregua Pasqua ortodossa

KIEV - In un nuovo videomessaggio al suo popolo, il presidente ucraino, Volodymyr Zelenky, ha annunciato che "sfortunatamente la Russia ha rifiutato la proposta di una tregua per la Pasqua" (ortodossa, ndr), così come richiesto ieri, ancora una volta, da papa Francesco e dalla Santa Sede. "Questo - ha detto Zelensky - dimostra quanto i leader di questo Stato tengano in considerazione la fede cristiana. Manteniamo comunque la nostra speranza. La speranza per la pace e che la vita vinca la morte".