Ferrari ritira migliaia di 458 e 488 per problema ai freni

MARANELLO - La Ferrari richiamerà migliaia di auto in tutto il mondo per un problema al tappo del serbatoio del liquido dei freni dei modelli 458 e 488. Il richiamo, dunque, non interessa solo la Cina, ma è a livello mondiale. È quanto si apprende dalla casa di Maranello. "La sicurezza dei nostri clienti è una priorità" commenta l'azienda. La decisione del richiamo è stata concordata dalla Ferrari con la Bosch che ha realizzato il componente a cui è dovuto il problema, il tappo del serbatoio del liquido dei freni. (ANSA)