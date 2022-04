Fdi lancia la Conferenza programmatica, Meloni "Pronti al Governo"

ROMA - Libertà, indipendenza, crescita: sono le parole chiave scelte da Fratelli d'Italia per la Conferenza programmatica che si terrà dal 29 aprile al primo maggio a Milano. "Italia, energia da liberare" il titolo scelto per la tre giorni di incontri, dibattiti e confronti. "L'obiettivo della conferenza programmatica è stilare una prima traccia per un programma di governo - ha detto la leader di Fdi, Giorgia Meloni nel corso di una conferenza stampa - e iniziare un lavoro che ci porterà fino alle prossime elezioni politiche, noi siamo estremamente seri nell'elaborare dei contenuti - ha proseguito -. La realtà intorno a noi sta cambiando, crediamo sia necessario interrogarsi sulle grandi sfide che attendono la nazione. Te la cavi se hai una visione, se hai realismo, se hai i piedi piantati a terra, e serve raccogliere il contributo delle energie migliori. Oltre alla classe dirigente di Fdi parteciperanno autorità esterne, vogliamo offrire all'Italia la migliore risposta possibile, ci faremo trovare pronti ad una stagione di governo". Sono attesi al MiCo 4.600 delegati di Fdi, tra parlamentari, amministratori, dirigenti locali, presidenti dei circoli. Ad aprire la tre giorni saranno il sindaco di Milano, Giuseppe Sala e il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Nelle giornate di venerdì e sabato si riuniranno nove tavoli tematici. La giornata di domenica sarà aperta dal concerto d'orchestra diretta da Beatrice Venezi dedicato ai lavoratori non tutelati. Nel corso della conferenza stampa, Meloni ha parlato anche delle elezioni amministrative. "Stiamo lavorando sulle soluzioni migliori privilegiando la compattezza della coalizione guardando soprattutto le esigenze dei cittadini", ha spiegato. "Come ho sempre ribadito da parte nostra c'è pieno sostegno ai candidati di centrodestra uscenti e ho offerto il nostro contributo anche agli altri candidati. Non sempre stiamo vedendo la stessa chiarezza da parte degli altri", ha aggiunto. - foto agenziafotogramma.it - . xc3/sat/red 22-Apr-22 18:32