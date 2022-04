insiemepergliSDG, il nostro ruolo nello sviluppo sostenibile

MILANO - Nell’ambito dell’iniziativa #InsiemepergliSDG, campagna promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, insieme ai partner UN SDG Action Campaign, FAO, Commissione Europea, CIHEAM Iamb di Bari e Save the Children, il MAECI e la UN SDG Action Campaign organizzano il 3 maggio 2022 - d’intesa con il Comune di Milano, – un evento sul ruolo che ciascuno di noi gioca per raggiungere insieme gli obiettivi di sviluppo sostenibile e sul lancio della campagna #InsiemepergliSDG che toccherà nel 2022 le città di Siena, Catania, Brescia e Bergamo.



L’evento si sviluppa nell’arco di un’intera giornata ed è strutturato in due sessioni. Una prima sessione diretta ai giovani con la partecipazione di studenti delle scuole milanesi da organizzarsi nel corso della mattina presso Il Piccolo Teatro; la seconda sessione, invece, presieduta dal Sindaco di Milano e con la partecipazione dei Sindaci delle città di Siena, Catania, Brescia e Bergamo che rappresentano le tappe per il 2022 della campagna #InsiemepergliSDG promossa dal MAECI e partners.

ORE 10 - 12. INSIEMEPERGLISDG: CAMBIAMO IL COPIONE! – TEATRO FILODRAMMATICI



La sessione prevede un formato di un “talk show” con la partecipazione della Vice Ministra degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Marina Sereni, della Direttrice della UN SDG ACTION Campaign, Marina Ponti, della Vice Sindaca della città di Milano Anna Scavuzzo, della cantante Elisa Toffoli in arte Elisa appena nominata prima “Ally” della UN SDG Action Campaign e della Direttirce Generale di Save The Children Italia, Daniela Fatarella, che presenterà una storia testimonianza di Save The Children.



La sessione si svolge alla presenza di studenti di scuole superiori del territorio e accende i riflettori sui messaggi chiave degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, anche attraverso le campagne #FlipTheScript promossa dalla UN SDG Action Campaign e #InsiemepergliSDG promossa dal MAECI e partner per cambiare la narrativa sugli SDG, richiamando l’importanza di agire insieme per un pianeta e un futuro migliore.



Seppur nella consapevolezza della forte interdipendenza di tutti i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, particolare attenzione sarà data agli SDG 4, 5, 11, 13 e 17 con interventi e testimonianze incentrate sulla necessità di assicurare un’educazione di qualità per tutti, promuovere e raggiungere l’uguaglianza di genere, agire per il cambiamento climatico, rendere città e comunità sostenibili, e favorire il partenariato ad ogni livello per non lasciare nessuno indietro.



INTERVENGONO:

Marina Sereni, Vice Ministra degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Anna Scavuzzo, Vice Sindaca della città di Milano.

Marina Ponti, Direttrice della Un SDG Action Campaign.

Elisa Toffoli, in arte Elisa, Cantante e produttrice musicale.

Daniela Fatarella, DG Save the Children, introduce una giovane testimonianza.



ORE 15 – 16.00. LA CAMPAGNA #INSIEMEPERGLISDG AI NASTRI DI PARTENZA. SALA DELL’OROLOGIO. PALAZZO MARINO



La seconda sessione ha l’obiettivo di lanciare l’edizione 2022 di #InsiemepergliSDG, la campagna itinerante ed interattiva sugli obiettivi di sviluppo sostenibile promossa dal MAECI e partners nelle città italiane. La sessione sarà anche l’occasione per sottolineare il ruolo chiave giocato dalle città per il raggiungimento dell’AGENDA2030 e dell’importanza di favorire sinergie e partenariato tra tutti i livelli istituzionali, per favorire una vera azione incisiva ed inclusiva per lo sviluppo sostenibile anche a livello locale.



L’evento, preceduto da un saluto istituzionale del Sindaco della città di Milano Giuseppe Sala, vedrà la partecipazione della Vice Ministra degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Marina Sereni, del Sindaco della città di Bergamo Giorgio Gori, del Sindaco della città di Brescia Emilio De Bono, del Sindaco della città di Siena Luigi De Mossi, e del Sindaco di Catania Pro Tempore Roberto Bonnacorsi (in video collegamento). I Sindaci di Brescia, Bergamo, Siena e Catania rappresenteranno le città che quest’anno ospiteranno l’iniziativa #InsiemepergliSDG.



INTERVENGONO:

Giuseppe Sala, Sindaco di Milano.

Marina Sarani, Vice Ministra degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Giorgio Gori, Sindaco di Bergamo.

Emilio Del Bono, Sindaco di Brescia.

Luigi De Mossi, Sindaco di Siena.

Roberto Bonaccorsi, Sindaco facente funzioni di Catania (in VTC)

LA CAMPAGNA #INSIEMEPERGLISDG DI MAECI E PARTNER

#InsiemepergliSDG è la campagna promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, insieme ai partner UN SDG Action Campaign, FAO, Commissione Europea, CIHEAM Iamb di Bari e Save the Children. A partire dall’ottobre 2020 e per tutto il 2021, la campagna #InsiemepergliSDG ha viaggiato per le città di Bari, Teramo, Roma, Prato e Cremona per sensibilizzare l’opinione pubblica sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (gli SDG) e sul lavoro della Cooperazione Italiana e dei suoi partner per il raggiungimento di tali obiettivi nel mondo post – Covid19.

Ciascuna tappa di #InsiemepergliSDG contribuisce a un percorso che crea legami e relazioni tra i partner promotori dell’iniziativa e le realtà locali con l’obiettivo di far emergere e valorizzare le migliori esperienze locali. L’iniziativa sostiene e sviluppa percorsi di condivisione attraverso formazione e didattica, politica partecipativa, cittadinanza attiva, gioco e creatività. Infine, l’iniziativa sviluppa partenariati con i media locali per promuovere i messaggi della campagna e partecipazione sul territorio. L'ultima tappa del tour dell'anno scorso è stata a Cremona nel mese di novembre. Per il 2022 la campagna coinvolgerà da giugno a ottobre altre città italiane del nord, centro e sud: Siena (15-18 giugno), Catania (22-25 settembre) e Brescia-Bergamo (21-30 ottobre).