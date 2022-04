Sababa Security, Aceti "Analisi e strategie contro gli attacchi cyber"

ROMA - "Dobbiamo cambiare la modalità di approccio al problema degli attacchi cyber, ormai molto evoluti e che possono fermare un Paese. È molto importante che la cyber sicurezza sia sul tavolo del management e diventi un processo fatto di analisi dei rischi e di un piano strategico per affrontarli". Così Alessio Aceti, CEO di Sababa Security, in un'intervista all'Italpress. "Il processo di digitalizzazione e la gestione dei rischi cyber devono andare di pari passo. La superficie di attacco è sempre più ampia, ci sono gli attacchi finalizzati alla monetizzazione che sono in forte crescita e si stanno diffondendo molto ma anche quelli mirati al furto di informazioni strategiche delle aziende del Paese o al sabotaggio di sistemi di trasporto, è in gioco la sicurezza delle persone. Ogni sforzo atto a contenere gli attacchi cyber va fatto - sottolinea il Ceo di Sababa Security -. Il mondo delle criptovalute va affrontato con attenzione, documentandosi ed eventualmente avvalendosi dell'aiuto di esperti perché sbagliare è molto facile e le conseguenze possono essere pesanti". Per Aceti con lo smart working "non ha funzionato l'assenza di un piano di gestione che ha esposto risorse critiche su Internet a un pubblico ampio ma questo può essere risolto seguendo un processo fatto di analisi e misure di sicurezza adeguate". - foto Italpress - . xc8/sat/red 27-Apr-22 15:26