Renault, Mégane E-Tech Electric verso impatto ambientale zero

ROMA - Nuova Mégane E-TECH Electric indica la strada della decarbonizzazione della mobilità: zero emissioni in fase di utilizzo, uso di materiali riciclati nella progettazione, batterie di seconda vita e alto tasso di riciclabilità a fine vita. Nuova Mégane E-TECH Electric riflette la volontà della Marca di impegnarsi nella transizione ecologica e contribuisce all'obiettivo ambizioso del Gruppo Renault di raggiungere zero emissioni in Europa nel 2040. All'esterno, come all'interno, tutto è pensato per ottimizzare le risorse. Ad esempio, diversi elementi della carrozzeria sono prodotti in alluminio, un materiale che consente di alleggerire il veicolo per migliorare l'autonomia e il cui utilizzo è pensato per promuovere l'economia circolare. Nella fase di imbutitura, quando l'alluminio è tagliato per dare ai pezzi la forma desiderata, gli sfridi di materiale che ne risultano vengono smistati, compattati e rimandati al fornitore iniziale che può così reimmetterli nel suo ciclo di produzione. Torneranno un giorno allo stabilimento di Douai, dove l'auto viene assemblata, per servire alla realizzazione di altri pezzi. Questo breve ciclo di riciclo contribuisce a ridurre la carbon footprint della produzione del veicolo e a garantire lo stock dei materiali. All'interno del veicolo, tanti componenti come la plancia, la consolle centrale, i rivestimenti dei sedili e i tappetini, fanno uso di materiali riciclati. Nel veicolo ci sono, in media, 28 chili di plastica riciclata. Una performance che gli permette di rientrare ancor di più nella politica di riduzione della carbon footprint voluta dall'azienda. Entro il 2030, il Gruppo Renault si prefigge, infatti, l'obiettivo globale del 33% di materiali riciclati nei propri veicoli. Nuova Mégane E-TECH Electric va ben oltre nelle sue ambizioni ambientali e apre la strada a nuovi progetti promettenti, soprattutto il riciclo dei materiali e dei metalli che compongono le batterie. Un giorno, questi elementi riciclati verranno usati per produrre nuove batterie nella Gigafactory che sorgerà sul sito di Douai nel 2024. Nel complesso, Nuova Mégane E-TECH Electric vanta un tasso di riciclabilità superiore al 90%. Segna così l'inizio di una nuova era, più impegnata, più responsabile, con grande soddisfazione di Quentin, che svolge così un lavoro quotidiano perfettamente in linea con le sue idee.