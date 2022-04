Doppietta Abarth al "Best Brands in All Classes" di Auto Bild

TORINO - Gli esperti ed esigenti lettori del magazine tedesco Auto Bild restano affascinati dal design dello Scorpione, come dimostra l'ennesimo trionfo al concorso "Best Brands in All Classes". Giunto all'undicesima edizione, il sondaggio ha visto la partecipazione di 37 marchi automobilistici commercializzati in Germania, suddivisi in 14 categorie, e sono state raccolte più di 55.000 votazioni. Per la quinta volta di fila, Abarth ha conquistato il titolo di "Miglior Design" nella classifica assoluta mentre, per il quarto anno consecutivo, il design dell'Abarth 595 si è imposto nella categoria "Smallest Car". Il verdetto finale conferma quindi la grande passione del pubblico tedesco verso il design dello Scorpione, che si declina in forte personalità, cura dei dettagli e attenzione per i materiali. Da qui uno stile unico al mondo che, unito alle proverbiali performance, rende speciale ogni vettura Abarth. Gli stessi valori che i clienti ritrovano nella nuova gamma Abarth 2022 - presentata a ridosso del 73° anniversario - con cui si onora l'inventiva del fondatore Carlo Abarth, ancora oggi fonte di ispirazione per il futuro del marchio. Trasformare l'ordinario in straordinario, offrendo i migliori prodotti nel segmento delle auto sportive compatte: è questa la missione di Abarth. Ed è proprio il concetto di upgrading ad aver guidato il lavoro di designer, ingegneri e tecnici verso la Nuova 595 MY 2022. Oggi l'offerta si compone di due modelli e due livelli di potenza - Abarth 595 con 165 CV e Abarth 695 con 180 CV - ciascuno caratterizzato da peculiarità specifiche per regalare grandi emozioni, sia ai clienti più attenti allo stile, sia a quelli che non possono fare a meno delle performance. Comuni ad entrambe le prestazioni esaltanti, il sound dello scarico, lo stile irreverente, ma ricco di personalità e, chiaramente, il piacere di guida. Partendo da queste "basi", il cliente può sviluppare la versione più adatta ai propri gusti ed esigenze, grazie a quattro livelli di upgrading che esaltano le due anime del marchio: per uno Stile più marcato e sofisticato ci sono i pack 695 Turismo e 595 Turismo, mentre i pack 695 Competizione ed F595 assicurano una forte connotazione racing e si rivolgono ai driver più dinamici. - foto ufficio stampa Stellantis - . tvi/com 28-Apr-22 17:50