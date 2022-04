Covid, Costa "Approvato emendamento stop obbligo mascherine al chiuso"

ROMA - "Con l'approvazione in commissione alla Camera dell'emendamento all'ultimo decreto Covid di marzo, finisce l'obbligo dell'utilizzo delle mascherine praticamente ovunque. Resteranno obbligatorie al chiuso fino al 15 giugno nel trasporto pubblico locale e a lunga percorrenza, per gli spettacoli aperti al pubblico nei cinema, nei teatri, nei locali di intrattenimento e musica dal vivo e per tutti gli eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso. Sarà così anche per lavoratori, utenti e visitatori delle strutture sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali, incluse le rsa. In tutti gli altri luoghi di lavoro, senza distinzione tra pubblico e privato, la mascherina sarà solo fortemente raccomandata". Così il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa. "Sono personalmente soddisfatto - continua Costa, del risultato raggiunto, anche perchè ho sempre sostenuto insieme al mio partito, NCI, che ci fossero le condizioni per proseguire nel graduale ritorno alla normalità. L'inizio di questa fase nuova è coerente con la responsabilità dimostrata dagli italiani che hanno imparato a convivere con il virus con grande consapevolezza. E' un atteso messaggio di fiducia per i cittadini". -Photo credit: agenziafotogramma.it- . ads/mgg/com 28-Apr-22 19:44