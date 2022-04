Letta "Serve grande patto per aumentare i salari e abbassare le tasse"

GENOVA - "Sono convinto che dobbiamo andare sulla strada di un grande patto che riesca a far sì che i lavoratori abbiano più soldi in busta paga e che gli imprenditori possano essere in grado di avere meno tasse che pagano anche loro sul dare lavoro". Lo ha detto Enrico Letta, segretario del Pd, a margine di un incontro a Genova col candidato sindaco Ariel Dello Strologo. "Il cuneo fiscale da abbassare è la strada giusta e i salari devono essere alzati. Credo sia uno degli obiettivi strategici che dobbiamo perseguire", ha aggiunto Letta. - foto Agenzia Fotogramma - . xa8/tvi/red 28-Apr-22 20:00