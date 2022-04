Speranza firma ordinanza, fino al 15/6 mascherine per trasporti e cinema

ROMA - Dopo l'approvazione da parte della commissione della Camera dei Deputati del decreto "fine stato di emergenza" il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato l'ordinanza che recepisce il testo dell'emendamento sull'utilizzo delle mascherine al chiuso. Lo rende noto il ministero della Salute. L'obbligo di indossare le mascherine in cinema, teatri, impianti sportivi indoor, su treni e trasporto pubblico locale resterà in vigore fino al 15 giugno. Speranza ha firmato l'ordinanza di proroga al 31 maggio delle disposizioni per gli arrivi dai Paesi Esteri. La novità riguarda il passanger locator form che dal 1° maggio non sarà più necessario. -Photo credit: agenziafotogramma.it- . mgg/red 28-Apr-22 20:52