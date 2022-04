Toyota presenta la nuova GR Supra con cambio manuale

ROMA - Ascoltando i propri clienti e gli appassionati di auto sportive, Toyota conferma che presto sarà introdotta in Europa una nuova GR Supra con cambio manuale intelligente a sei marce (iMT), progettata per deliziare i conducenti che amano il controllo e i vantaggi offerti da precisi cambi di marcia. La sua aggiunta alla gamma significa che Toyota offrirà tutti e tre i suoi modelli GR disponibili in Europa con cambio manuale di serie (GR Yaris) o come optional (GR Supra, GR86). Fedele alla qualità ingegneristica della GR Supra, lo sviluppo di questa variante non ha contemplato l'utilizzo di componenti già pronti. Sono stati progettati infatti una nuova trasmissione insieme a una nuova frizione specificamente per adattarsi alle caratteristiche di potenza e coppia del motore da 3,0 litri. Allo stesso tempo, i sistemi di controllo della frenata e le sospensioni della GR Supra sono stati ricalibrati per prestazioni ancora migliori, modifiche che vengono estese a tutta la gamma. La rinnovata gamma di GR Supra presenta anche una nuova versione speciale denominata "Lightweight" con motore da 3,0 litri. Oltre al peso più leggero del cambio manuale, questa nuova variante beneficia di ulteriori modifiche alle specifiche per ridurre il peso a vuoto dell'auto di quasi 40 kg, aumentando l'agilità della stessa. - foto ufficio stampa Toyota Motor Italia - . tvi/com 29-Apr-22 15:56