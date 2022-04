Real Madrid campione di Spagna e Ancelotti nella storia

MADRID (SPAGNA) - Come aveva chiesto ieri Carlo Ancelotti ricordando i grandi tennisti, il Real Madrid non si è lasciato sfuggire il primo match-point disponibile: 4-0 all'Espanyol e aritmetica certezza a quattro giornate dalla fine del titolo. Il Real Madrid si laurea dunque campione di Spagna per la 35esima volta nella sua storia mentre Ancelotti diventa il primo allenatore di sempre a vincere il campionato nei cinque grandi tornei europei: serie A col Milan, Premier col Chelsea, Ligue 1 col Psg, Bundesliga col Bayern e ora la Liga con le merengues. La resistenza dei catalani dura poco più di mezz'ora, prima di una doppietta di Rodrygo che manda i blancos al riposo sul 2-0. Nella ripresa cala il tris Asensio, prima del sigillo finale del solito Benzema, entrato solo al 60' in vista del ritorno di Champions col Manchester City, per il poker che può fare scattare la festa. - foto LivePhotoSport - . glb/gm/red 30-Apr-22 18:33