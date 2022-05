Festa della mamma, tante idee regalo dalla Boutique Citroen

MILANO - Domenica 8 maggio si celebra la Festa della Mamma, una giornata simbolica che rappresenta un'ulteriore occasione per rinnovarle il nostro affetto. Per chi non vuole limitarsi a regalarle solo un abbraccio, tante le idee regalo che si possono trovare all'interno della Boutique online Citroën Lifestyle, dai prodotti utili e pratici a quelli più eleganti, adatti per la mamma più sportiva, per quella che ama i prodotti alla moda oppure per quella amante del relax e della cucina. Qui di seguito alcune proposte che, insieme a tanti altri prodotti, si possono acquistare direttamente online nel sito https://lifestyle.citroen.it. Per le mamme che viaggiano spesso oppure per quelle che desiderano tenere sempre in ordine i propri piccoli oggetti nel quotidiano, una pratica ed elegante pochette è l'oggetto ideale! Questo modello della Collezione C di Citroën con cerniera è realizzato in 100% cotone, in un colore blu Navy, elegante e discreto, consente di mettere al suo interno, ad esempio, piccoli documenti, chiavi o monete. La C rossa sul lato, in tinta con i dettagli sulla cerniera, le dona un tocco di classe. Un modello di bici che unisce funzionalità e comfort, nato dal know-how di un partner esperto di "mobilità chic" un oggetto di mobilità sostenibile, confortevole ed elegante, progettato per la vita di tutti i giorni e per il tempo libero. Disponibile in un'unica dimensione (44cm), la bici da donna Woman Rider The Citroënist by Martone è perfetta per un utilizzo quotidiano. È pensata per essere pratica al 100%, con il suo cestino appositamente incorporato nel manubrio, ideale per trasportare piccoli oggetti. Il telaio di Rider The Citroënist by Martone, completamente bianco, è in lega d'acciaio e alluminio, e pesa appena 12 chili. Le ruote nere solo larghe 700 x 32 mm, con mozzi in acciaio inossidabile e pneumatici neri resistenti alle forature. Il sistema di trasmissione manuale a 3 marce, di altissima qualità, è prodotto da Sturmey Archer, e regala una pedalata fluida, per muoversi con stile. È inoltre riconoscibile grazie alla catena rossa, tipica dei modelli Martone. Disponibile in tre diversi colori, sfoggia con simpatia tutto lo spirito francese di Citroën, la shopping bag della collezione "Oui are French", adatta per portare sempre con sé i propri effetti personali oppure per contenere un acquisto inatteso ! Pratica e resistente è anche molto comoda da tenere ripiegata all'interno di una borsa o di una valigia per essere usata all'occorrenza! Citroën ha pensato anche alle mamme che ogni tanto si concedono una pausa per sorseggiare la loro bevanda preferita. "The Citroënist" Mug è un pratico oggetto dal design moderno che disseterà la sete di ogni mamma con stile. Per le mamme che amano dare un tocco di creatività alle pause golose che scandiscono la giornata, Citroën Lifestyle propone questo stampo per torte dalla forma dell'iconica Citroën 2CV. Realizzata in silicone, la tortiera lascia libero spazio alla fantasia nella creazione dei dolci e permette di realizzare numerose ricette con modalità di cottura differenti: al forno, al micro-onde e anche nel congelatore. Ora che arriva la bella stagione, una T-Shirt è perfetta per una mamma dinamica e moderna, per restare sempre giovane e alla moda! Questa T-Shirt da donna, nell'elegante colore Blu Navy propone una decorazione a contrasto in colore fucsia con la sagoma dell'iconica Citroën 2CV, un modello che da oltre 70 anni mantiene ancora vivo il suo incessante successo. È disponibile dalla taglia S fino alla XL. - foto ufficio stampa Stellantis - . tvi/red 03-Mag-22 15:41