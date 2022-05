Alpine svela l'A110 con i colori di Miami

ROMA - L'Alpine A110 mette piede per la prima volta in Florida, celebrando la sua partecipazione al primo Gran Premio di Formula 1 di Miami, evento inedito per la Marca. Per l'occasione, l'A110 renderà omaggio a questa destinazione molto speciale con un insieme unico di colori e personalizzazioni dell'Atelier Alpine. Ispirandosi alle luci al neon di Ocean Drive, agli edifici in stile Art Déco che dominano Miami, ai tramonti colorati e all'emozionante scena musicale della città, l'A110 South Beach Colorway sarà disponibile in due livree, blu o rosa. Valorizzato dai cerchi bianchi Sérac da 18", questo pack esclusivo si distinguerà per il tema unico che caratterizza anche l'abitacolo del veicolo: i tappettini "South Beach" saranno ricamati nei colori delle livree e le bandiere blu e rosa adorneranno sia l'esterno che l'interno dell'A110. I sedili e la pelle della consolle centrale saranno rifiniti con cuciture grigie. Nonostante il dirompente look in stile pop-art, la versione South Beach Colorway rientra perfettamente nell'identità Alpine, dato che il Bleu Azur e il Rose Bruyère sono due colori storici della Marca. Questa edizione dal look retrò si trasforma in un'esclusiva icona contemporanea, fatta per godersi ogni singola curva della strada. Entrambi i colori sono tra quelli resi disponibili dal programma di personalizzazione dell'Atelier Alpine. Oltre alle 20 tinte di carrozzeria ispirate ai famosi colori della tradizione della Marca, l'Atelier Alpine offre anche molteplici scelte di personalizzazione aggiuntive: grazie ai cerchi proposti in una varietà di finiture ed a un ampio catalogo di colori per le pinze dei freni, ora ogni A110 può essere unica come il suo proprietario. Disponibile esclusivamente nella versione A110, il pack di opzioni South Beach sarà incluso nel catalogo dei prodotti Alpine dall'estate 2022. Sarà possibile effettuare prenotazioni con l'App Alpine, in attesa che si aprano gli ordini quest'estate. - foto ufficio stampa Renault Groupe Italia - . tvi/com 03-Mag-22 15:56