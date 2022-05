Adecco, Semeraro nuovo Senior VP Recruitment Solutions Southern Europe

MILANO - The Adecco Group, leader nei servizi dedicati alla gestione delle Risorse Umane, ha annunciato la nomina di Luca Semeraro come Senior Vice President Recruitment Solutions Southern Europe di Badenoch + Clark e Spring Professional, società specializzate in Professional Recruitment. Il percorso di Semeraro inizia in The Adecco Group più di 20 anni fa, per poi continuare in diverse realtà del settore. Rientra ufficialmente nel Gruppo nel 2015 come responsabile de Professional Recruitmente in Svizzera. L'ultimo ruolo ricoperto è stato quello Senior Vice President Professional Recruitment DACH Region, con focus su Germania, Austria e Svizzera. Nella sua nuova posizione, Semeraro potrà mettere a frutto la sua esperienza internazionale con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo di Badenoch + Clark e Spring Professional in Italia e Spagna, accompagnando i brand nell'attuale rapida evoluzione del mondo del lavoro. "Sono molto soddisfatto del ritorno in Italia di Luca Semeraro in quanto in questo nuovo ruolo potrà mettere a frutto la sua esperienza internazionale che, negli anni, ha potuto sviluppare nei mercati in cui ho lavorato per il Gruppo Adecco" - commenta Sergio Picarelli, President LHH Recruitment Solutions di The Adecco Group. "Il mondo del lavoro oggi è in rapida evoluzione e ci sono dinamiche che attraversano trasversalmente diversi Paesi in tutta Europa. Proprio per questo le esperienze e le competenze che ha potuto maturare potranno contribuire a un ulteriore sviluppo di Badenoch + Clark e Spring Professional nei due mercati di sua competenza che hanno molte carattestiche in comune". In carica ufficiale dal 1^ aprile e dopo una breve fase di transizione fino al 30 giugno, Luca Semeraro sostituirà Alexandra Andrade, che andrà a ricoprire il ruolo di Country Manager di The Adecco Group in Portogallo. - foto ufficio stampa The Adecco Group - . sat/com 04-Mag-22 13:59