Arriva in concessionaria Mazda MX-30 2022

ROMA - La versione 2022 della Mazda MX-30 è ora in vendita nel nostro Paese e presenta prestazioni di ricarica e funzionalità di alimentazione migliorate, un'evoluzione della sonorità EV e nuove opzioni di colore sia per l'esterno, sia per le finiture interne. Gli aggiornamenti tecnici della Mazda MX-30 2022 consistono nel nuovo On Board Charger (OBC) interno, ora di tipo trifase da 11 kW, e nella possibilità di utilizzare la ricarica rapida con potenza massima di assorbimento fino a 50 kW. Grazie a tali modifiche, si riduce sensibilmente il tempo di ricarica presso le colonnine pubbliche che cedono corrente in modalità trifase. Infatti, il tempo di ricarica dal 20% all'80% impiega solo 1 ora e 50 minuti, mentre presso le stazioni di ricarica veloce in corrente continua (CC) occorrono solamente 26 minuti1. Un ulteriore aggiornamento tecnico che caratterizza la MX-30 2022 riguarda la sonorità elettrica che viene trasmessa all'interno dell'abitacolo dagli altoparlanti dell'impianto audio: la frequenza sonora è stata ulteriormente ottimizzata per risultare ancora più naturale, aumentando le doti di comfort interno e aiutando i conducenti a riconoscere la quantità di coppia trasmessa dal propulsore elettrico. Il line-up è stato completamente rinnovato: sono ora presenti le nuove versioni Prime Line ed Exclusive Line, entrambe dotate dei principali sistemi di assistenza alla guida compresa la frenata di emergenza in prossimità degli incroci e l'Head Up Display per la proiezione delle informazioni di guida sul parabrezza. La versione di accesso Prime Line è dotata di cerchi in lega da 18", fari a LED, impianto infotainment completo di 8 altoparlanti e di Carplay/Android Auto, navigatore satellitare, videocamera posteriore, climatizzatore automatico e sensori luce/pioggia. La versione intermedia Exclusive Line aggiunge ulteriori dotazioni come, ad esempio, il riscaldamento elettrico per sedili anteriori, volante e parabrezza, retrovisori ripiegabili elettricamente, presa da 150 W e bracciolo centrale posteriore. La versione top di gamma Makoto si distingue per la presenza di fari a matrice di Led e i montanti esterni in grigio satinato o nero lucido, a cui si aggiungono equipaggiamenti interni di serie che aumentano il comfort a bordo e il rivestimento dei sedili disponibile in 3 diverse tonalità: Modern Confidence (bianco) con inserti in Denim, Industrial Vintage (marrone) con inserti in similpelle neri e il nuovo Urban Expression con rivestimenti totalmente neri, che conferiscono una decisa eleganza al design. Inoltre, gli interni sono arricchiti da dettagli in sughero così come i rivestimenti delle portiere sono in materiale PET derivato da plastica riciclata. Tra gli allestimenti Exclusive Line e Makoto viene introdotta la versione speciale Advantage il cui punto di forza è l'elevato rapporto equipaggiamento/prezzo, offrendo di serie numerose feature caratterizzanti la versione top di gamma Makoto ma ad un prezzo di listino inferiore di 1.850 euro rispetto a quest'ultima. L'elettrica di Casa Mazda nella versione 2022 è disponibile in 10 colorazioni di cui 4 di tipo multi-tone, che associano al tetto nero lucido un diverso colore della carrozzeria, tra cui il Jet Black e la nuova tinta Zircon Sand, un beige naturale ispirato alla sabbia di zirconio, che riflette l'antica tradizione Mazda nella produzione di stampi per colata e l'esclusivo Soul Red Crystal, per un aspetto più sportivo. È ordinabile presso gli showroom Mazda con prezzi che partono dai 36.550 euro della versione Prime Line fino ad arrivare ai 39.400 euro della Makoto; la versione speciale Advantage viene invece offerta a un prezzo di listino di 37.650 euro. Grazie ai suoi prezzi di listino inferiori alla soglia dei 35.000 euro +IVA, la Mazda MX-30 potrà eventualmente godere degli incentivi statali di possibile prossima introduzione, previsti per i veicoli elettrici con emissioni di CO2 all'interno della fascia 0-20 g/km. - foto uffico stampa Mazda Motor Italia - . tvi/com 05-Mag-22 15:48