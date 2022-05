Abarth coinvolge la Community per creare insieme la livrea del futuro

TORINO - Ancora una volta la Community Abarth ha risposto con grande entusiasmo alla chiamata fatta dallo Scorpione, partecipando attivamente al primo sondaggio online che, con quasi 120mila voti, ha giudicato il nuovo sound AVAS per le Abarth del futuro. Un successo strepitoso che dimostra l'interesse degli appassionati per il nuovo percorso intrapreso dallo storico marchio. A conferma del grande legame tra il brand e i suoi fan, si inaugura oggi - sulle pagine ufficiali di Facebook, Instagram e TikTok - il secondo capitolo di "Abarth Performance Creators", il tool online che permetterà agli appassionati di esprimere la propria preferenza sul colore di lancio delle nuove Abarth. A contendersi il titolo due nuove ed esclusive livree pastello, in pieno stile "urban race", create appositamente dagli esperti del Centro Stile Abarth per accompagnare l'evoluzione del marchio secondo i valori di Stile metropolitano e Performance sostenibile. Entrambi i colori riflettono l'energia, le prestazioni e la personalità del marchio e dei suoi Abarthisti, che potranno scegliere tra due le tonalità: l'Acid Yellow e il Poison Blue. Il primo colore è l'Acid Yellow, che si ispira all'esperienza adrenalinica della guida sportiva Abarth, oltre ad essere tradizionalmente associato all'energia creatrice che dona la vita e illumina il futuro. I designer hanno voluto creare una livrea pura e "velenosa" che comunicasse subito la sua indole irriverente e al tempo stesso facesse risaltare la piccola sportiva nell'ambiente urbano. Il risultato finale è un "flash", quasi una saetta elettrificata, che di certo non passerà inosservato nelle città dove predominano auto "vestite" di colori neutri. Chiaro tributo alle vetture racing dello Scorpione, basti pensare alla mitica 131 Rally, la livrea Poison Blue proietta il marchio verso la mobilità del futuro, nel pieno rispetto dei propri valori e stilemi. È infatti una nuova sfumatura di blu satura che porta l'esperienza di guida sportiva Abarth nella vita di tutti i giorni. Gli appassionati del marchio saranno affascinati da questo colore che unisce passato e futuro. Due colori esclusivi, intensi e dalla forte personalità: quale raccoglierà più preferenze tra la Community? Attualmente la Community "The Scorpionship" - alla quale è possibile aderire gratuitamente attraverso il sito abarth.com/scorpionship - conta oltre 160.000 iscritti tra fan e possessori. A livello globale ci sono 93 club ufficiali in 22 Paesi e quattro continenti. Una passione che non conosce limiti, come dimostra la conquista del Guinness World RecordsTM alla fine del 2020, in occasione dell'Abarth Digital Day, quando il popolo di Abarth si è radunato sul web dando vita al più grande raduno digitale al mondo. Prossimamente ci saranno altre iniziative social per co-creare l'Abarth di domani. . tvi/com 06-Mag-22 16:38